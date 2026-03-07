Sanzioni disciplinari e giustizia riparativa a scuola tutte le guide e i documenti pronti all’uso

Sono disponibili nuove guide e documenti che riguardano le sanzioni disciplinari e la giustizia riparativa nelle scuole. Questi materiali sono stati predisposti in conformità con la normativa vigente e facilitano l’applicazione di sanzioni come l’allontanamento dalle lezioni. Inoltre, prevedono l’uso di percorsi di cittadinanza attiva e solidale per affrontare situazioni disciplinari, in linea con i principi della giustizia riparativa.

Documenti disponibili e in arrivo in coerenza con la normativa vigente che consente la possibilità di attuare le sanzioni disciplinari di allontanamento dalle lezioni mediante percorsi di cittadinanza attiva e solidale, ispirati ai principi della giustizia riparativa. Scarica tutti i documenti – Riservati agli abbonati alla rivista “Gestire la scuola” – Non sei abbonato? Fallo. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Sanzioni disciplinari e giustizia riparativa a scuola, altri documenti in arrivoDocumenti disponibili e in arrivo in coerenza con la normativa vigente che consente la possibilità di attuare le sanzioni disciplinari di... Contenuti e approfondimenti su Sanzioni disciplinari. Temi più discussi: Referendum Giustizia e par condicio a scuola, rischio sanzioni; Sanzioni disciplinari ai giudici: tra intervento normativo e credibilità dell’istituzione; Referendum Giustizia 2026, Valditara: Garantire par condicio anche nelle scuole; L’Alta corte che pasticcio!. Sanzioni disciplinari e smartphone, 10 documenti in arrivo per la gestione a scuola: modifiche PTOF, circolari, relazioni e note tecniche, regolamento d’istitutoNei prossimi giorni saranno pubblicati una serie di articoli di approfondimento e modelli documentali scaricabili dedicati alla gestione dell’uso degli smartphone e dei dispositivi digitali a scuola. orizzontescuola.it Cittadinanza attiva e solidale nelle scuole: in allegato un modello pronto all’usoIl Progetto formativo personalizzato costituisce lo strumento operativo attraverso il quale l’Istituzione scolastica attua le sanzioni disciplinari di allontanamento dalle lezioni mediante percorsi di ... orizzontescuola.it Sanzioni disciplinari alunni: enti per le attività solidali [Aggiornato al 4 Marzo] Leggi qui: https://www.scuolalink.it/sanzioni-disciplinari-alunni-con-allontanamento-dalle-lezioni-ecco-gli-enti-per-le-attivita-solidali-in-aggiornamento - facebook.com facebook “Chiunque dovesse alterare la par condicio lo fa a suo rischio e pericolo e può incorrere in sanzioni disciplinari” Il richiamo del Ministro Valditara dopo che Luigi de Magistris è intervenuto in un dibattito con gli studenti sostenendo il “no”: tuttoscuola.com/refere x.com