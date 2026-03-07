Sanzioni dalla Sanità Pubblica alle mense scolastiche | fatto grave si faccia chiarezza

Il Dipartimento di Sanità Pubblica di Piacenza ha emesso due verbali di sanzione amministrativa nei confronti del Comune di Alseno, riguardanti la gestione delle mense scolastiche della scuola media e della primaria. La notizia, comunicata dal gruppo UniamoAlseno, evidenzia che le sanzioni sono state emesse recentemente e coinvolgono direttamente le attività di somministrazione dei pasti nelle scuole locali.

«Abbiamo appreso dell’emissione di due verbali di sanzione amministrativa da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica locale di Piacenza nei confronti del Comune di Alseno, relativi alla gestione delle mense della scuola media e della scuola dell’infanzia del capoluogo.Secondo quanto riportato nei richiami normativi contenuti nei verbali, le contestazioni riguarderebbero presunte violazioni in materia di normativa Haccp e interventi di manutenzione straordinaria che risulterebbero di competenza dell’ente e non eseguiti». «Si tratta di una situazione che, se confermata nei termini riportati, risulterebbe estremamente grave, soprattutto considerando che riguarda ambienti destinati alla preparazione e somministrazione dei pasti per bambini e studenti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Mense scolastiche, via dalla logica appalti. Funaro: "Nessun dietrofront, serve tempo"Sulle mense scolastiche non ci sono passi indietro, l’amministrazione comunale in maniera molto seria fa fare degli studi, li analizza e poi prende...

Dalle mense scolastiche alle app antispreco, la denuncia di Foodbusters: «Quando salvare cibo è volontariato e buttare conviene»FALCONARA MARITTIMA (AN) – In occasione della Giornata Nazionale contro lo spreco alimentare, Diego Ciarloni, presidente di Foodbusters ODV, lancia...

Tutto quello che riguarda Sanità Pubblica.

Temi più discussi: Riforma delle professioni sanitarie. La maggioranza allarga il perimetro: più flessibilità su libera professione per medici e infermieri, stretta su aggressioni e nuovo status per gli specializzandi; Catanzaro, sabato in Sala Concerti arriva l'ambasciatore di Cuba in Italia; Controlli straordinari dei carabinieri nei locali: due titolari denunciati, sanzioni per oltre 15mila euro; Webinar a cura di ANCI e Fondazione IFEL.

Il silenzio assenso nella sanità pubblicaEd è proprio su questo principio che s'innesta l'eccezione ovvero il silenzio della pubblica amministrazione. Per silenzio s'intende, in generale, la mancata pronuncia con provvedimento scritto e ... studiocataldi.it

La questione che nessuno vuole affrontare: la sanità pubblicaNonostante il silenzio politico, la sanità pubblica italiana è in crisi sistemica: bilanci opachi, governance fragile e disavanzi strutturali accomunano regioni come Calabria, Piemonte, Lazio e Puglia ... quotidianosanita.it

Antimo Morlando, segretario sanità pubblica campano: «Impegno e professionalità del personale del Monaldi non può essere messo in discussione da responsabilità individuali» - facebook.com facebook

Per invertire questa tendenza, è necessario modificare i criteri di riparto delle risorse del Fondo sanitario nazionale, in modo da renderli più equi, e destinare le risorse dello Stato esclusivamente alla sanità pubblica, smettendo di sovvenzionare i privati conve x.com