Santa Francesca Romana apertura straordinaria del Monastero Accade una volta all’anno

Da funweek.it 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 9 marzo, in occasione della solennità di Santa Francesca Romana, il Monastero delle Oblate sarà aperto al pubblico in modo straordinario. Questa apertura speciale avviene una volta all’anno e permette ai visitatori di entrare in uno dei luoghi di fede e arte più significativi. L’evento si rivolge a chi desidera scoprire le bellezze del monastero e conoscere meglio questa figura religiosa.

Segnatevi questa data: 9 Marzo. In questa data si celebra santa Francesca Romana ed è possibile visitare il Monastero di Tor de’ Specchi Gli amanti dell’arte e dei luoghi di fede non possono lasciarsi sfuggire questa straordinaria opportunità: il 9 marzo, in occasione della solennità di Santa Francesca Romana, apre al pubblico il Monastero delle Oblate. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> La struttura solitamente non è visitabile, ma una volta l’anno, in ricordo della sua fondatrice, le porte di quest’oasi di pace si spalancano per accogliere curiosi e fedeli. Un luogo carico di storia e spiritualità apre le sue porte per la Solennità della compatrona di Roma. 🔗 Leggi su Funweek.it

Una selezione di notizie su Santa Francesca Romana.

Discussioni sull' argomento Monastero delle Oblate di Santa Francesca Romana, apertura straordinaria; Fritto Mistico, Francesca Romana Nascè in scena al Lanificio25; Sito Istituzionale | Banda della Polizia Locale, i concerti di marzo; Porfiri. Prima esecuzione assoluta dell’Oratorio Una con Lui. Roma 8 marzo ore 20.30 - MiL.

Accade solo una volta all'anno: l'apertura straordinaria del Monastero delle OblateSegnatevi questa data: 9 Marzo. In questa data si celebra santa Francesca Romana ed è possibile visitare il Monastero di Tor de’ Specchi ... msn.com

Cerca tra news e video legati all’argomento.