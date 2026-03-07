Santa Francesca Romana apertura straordinaria del Monastero Accade una volta all’anno

Il 9 marzo, in occasione della solennità di Santa Francesca Romana, il Monastero delle Oblate sarà aperto al pubblico in modo straordinario. Questa apertura speciale avviene una volta all’anno e permette ai visitatori di entrare in uno dei luoghi di fede e arte più significativi. L’evento si rivolge a chi desidera scoprire le bellezze del monastero e conoscere meglio questa figura religiosa.

Segnatevi questa data: 9 Marzo. In questa data si celebra santa Francesca Romana ed è possibile visitare il Monastero di Tor de’ Specchi Gli amanti dell’arte e dei luoghi di fede non possono lasciarsi sfuggire questa straordinaria opportunità: il 9 marzo, in occasione della solennità di Santa Francesca Romana, apre al pubblico il Monastero delle Oblate. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> La struttura solitamente non è visitabile, ma una volta l’anno, in ricordo della sua fondatrice, le porte di quest’oasi di pace si spalancano per accogliere curiosi e fedeli. Un luogo carico di storia e spiritualità apre le sue porte per la Solennità della compatrona di Roma. 🔗 Leggi su Funweek.it Una selezione di notizie su Santa Francesca Romana. Discussioni sull' argomento Monastero delle Oblate di Santa Francesca Romana, apertura straordinaria; Fritto Mistico, Francesca Romana Nascè in scena al Lanificio25; Sito Istituzionale | Banda della Polizia Locale, i concerti di marzo; Porfiri. Prima esecuzione assoluta dell’Oratorio Una con Lui. Roma 8 marzo ore 20.30 - MiL. Accade solo una volta all'anno: l'apertura straordinaria del Monastero delle OblateSegnatevi questa data: 9 Marzo. In questa data si celebra santa Francesca Romana ed è possibile visitare il Monastero di Tor de’ Specchi ... msn.com Ilviaggiarte Roma. . Monastero delle oblate di Santa Francesca Romana Via del Teatro di Marcello, 32 Roma. A due passi da teatro di Marcello ai piedi del Campidoglio, è aperto al publico solo una volta all’anno il 9 marzo in occasione della festa della Santa. - facebook.com facebook Orazio Gentileschi 1563 1639 La Visione di Santa Francesca Romana opera più due dettagli vedere singolarmente x.com