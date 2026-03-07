Durante il Festival di Sanremo 2026, dedicato a Pippo Baudo, i grandi nomi della musica italiana hanno rivelato in diretta i loro dati di vendita. La trasmissione “Sanremo Top”, condotta da Carlo Conti, andrà in onda in prima serata su Rai1 i primi due sabati di marzo, il 7 e il 14. La scelta di riproporre questa sfida permette ai partecipanti di mostrare i risultati ottenuti con i loro album.

Nel Festival 2026, dedicato a Pippo Baudo, Carlo Conti recupera un altro tassello “baudiano” e lo riporta al centro della scena televisiva: sabato 7 e 14 marzo in prima serata su Rai1 arriva “Sanremo Top”. È lo storico “post Festival” che negli anni ’90 e 2000, a un mese dalla kermesse, tornava sui protagonisti per valutarne le vendite. Due appuntamenti speciali in diretta dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma, condotti da Carlo Conti. A “Sanremo Top” verranno svelate e commentate le classifiche FIMI ed EarOne Airplay Radio. Protagonisti saranno i Big in gara e i due finalisti delle Nuove Proposte, suddivisi per ciascuna delle due serate, che eseguiranno nuovamente il brano presentato al Festival. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - SANREMO TOP SU RAI1: I BIG SCOPRONO IN DIRETTA QUANTO HANNO VENDUTO

Sanremo Top, su Rai1 i protagonisti del Festival in due prime serateSanremo Top è il programma che per due sabati sera vedrà protagonisti gli artisti che hanno partecipato all’ultimo Festival.

Sanremo Top 2026 con Carlo Conti: quando in tv e anticipazioni degli speciali su Rai1A distanza di una settimana dalla conclusione della 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026 che ha visto trionfare Sal Da Vinci con “Per sempre...

Una selezione di notizie su SANREMO TOP SU RAI1 I BIG SCOPRONO IN....

Temi più discussi: Sanremo Top: Carlo Conti riporta in tv lo storico post Festival con classifiche e protagonisti; Carlo Conti conduce Sanremo Top, due serate il 7 e il 14 marzo su Rai1; Sanremo Top torna su Rai1: cos’è e come funziona lo show dopo il Festival; Sanremo Top, anticipazioni: l’addio di Carlo Conti, scaletta ufficiale e chi canta stasera.

Sanremo Top, scaletta della prima puntata: anticipazioni e spoiler dello show con Carlo ContiSanremo Top su Rai 1 con Carlo Conti: la scaletta, le anticipazioni e lo spoiler della puntata del 7 marzo con i Big di Sanremo 2026. donnaglamour.it

Sanremo Top 2026 con Carlo Conti: quando in tv e anticipazioni degli speciali su Rai1Sanremo Top 2026 torna in onda nell'anno del Festival dedicato a Pippo Baudo: due appuntamenti speciali in prime time su Rai1. superguidatv.it

#AlessandroGassmann, a #Fanpage, parla della recente partecipazione del figlio #LeoGassmann a #Sanremo: "Sono stupefatto come genitore per la persona che è mio figlio. Siamo stati molto attenti, io severo, e siamo felici di avere un figlio che è una perso - facebook.com facebook

Dolcenera merita assolutamente di tornare a Sanremo. #SanMarinoSongContest #SanMarinoSongContest2026 x.com