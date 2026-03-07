Stasera, sabato 7 marzo, va in onda 'Sanremo Top', lo spettacolo che negli anni ’90 e 2000 analizzava le vendite dei partecipanti al Festival di Sanremo. La trasmissione è dedicata ai Big e prevede la presenza di Carlo Conti che conduce l’evento. L’appuntamento rappresenta un’occasione per ripercorrere i successi dei cantanti protagonisti della recente edizione.

(Adnkronos) – Stasera, sabato 7 marzo, andrà in onda 'Sanremo Top', lo storico 'post Festival' che negli anni ’90 e 2000, a un mese dalla kermesse, tornava sui protagonisti per valutarne le vendite. Nel Festival 2026, dedicato a Pippo Baudo, Carlo Conti recupera un altro tassello 'baudiano' e lo riporta al centro della scena televisiva. 'Sanremo top' andrà in onda in due appuntamenti speciali, il secondo sarà sabato 14 marzo, sempre in diretta dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma, condotti da Carlo Conti. A 'Sanremo Top' verranno svelate e commentate le classifiche FIMI ed EarOne Airplay Radio. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Stefano De Martino sarà il prossimo conduttore di Sanremo dopo Carlo Conti: l’annuncio stasera sul palco dell’Ariston

Sanremo: Irina Shayk sul palco con Carlo Conti, un tocco di glamour internazionale per il Festival.La 76ª edizione del Festival di Sanremo si prepara a una sorpresa di calibro internazionale: la supermodella russa Irina Shayk sarà co-conduttrice...

Sanremo 2026 - Olly canta Balorda nostalgia

Contenuti e approfondimenti su Sanremo Top stasera 7 marzo i Big....

Temi più discussi: 'Sanremo Top' stasera 7 marzo, come funziona lo show di Carlo Conti dopo il Festival; Carlo Conti conduce Sanremo Top, due serate il 7 e il 14 marzo su Rai1; Sanremo Top, due sabati di festa per i successi del Festival 2026 (nel ricordo di Baudo): ospiti e cantanti; Sanremo 2026, la top 5 della seconda serata.

Sanremo Top, stasera 7 marzo: i Big tornano sul palco con Carlo Conti(Adnkronos) – Stasera, sabato 7 marzo, andrà in onda ‘Sanremo Top’, lo storico ‘post Festival’ che negli anni ’90 ... cremonaoggi.it

Sanremo 2026 non finisce mai: tutto su Sanremo Top, lo speciale che inizia staseraLa direzione artistica e la conduzione di Carlo Conti continua. Anticipazioni, ospiti, scaletta e contenuto delle due puntate evento, baudiane anche loro: ecco perché ... msn.com

TORNEO STUDIO 90 ITALIA – TOP SANREMO 2026 Che fastidio! batte Italia Starter Pack e vola ai quarti di finale! Grazie ai vostri voti su storie, post e commenti, passa il turno e continua la corsa verso il titolo di migliore canzone del Festival di Sanremo del - facebook.com facebook

C'è posta per te verso la possibile chiusura anticipata: il concerto di Sal Da Vinci su Canale 5 contro Sanremo Top x.com