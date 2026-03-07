Sanremo Top ospiti del 7 marzo | anticipazioni e cosa vedremo nello speciale di Carlo Conti

Il 7 marzo su Rai1 torna Sanremo Top, con la prima serata dello speciale condotto da Carlo Conti. L’evento prevede la partecipazione di ospiti scelti per l’occasione e la messa in onda di contenuti dedicati ai momenti più significativi del Festival. La trasmissione si propone di ripercorrere le tappe principali e di offrire uno sguardo approfondito sui protagonisti del panorama musicale.

La prima serata di Sanremo Top, in onda il 7 marzo su Rai1, segna il ritorno di uno dei format più amati dagli appassionati del Festival. Carlo Conti, direttore artistico dell’edizione 2026, riporta in tv un’idea nata da Pippo Baudo e rimasta nel cuore degli spettatori. L’obiettivo è raccontare l’andamento dei brani in gara dopo la chiusura del Festival, offrendo una fotografia aggiornata tra vendite, passaggi radio e streaming. La curiosità è alta: quali artisti saliranno sul palco? Che ruolo avranno gli ospiti? E quali sorprese ha preparato Conti per questa prima puntata? La puntata del 7 marzo di Sanremo Top nasce per prolungare l’eco del Festival e dare spazio ai risultati reali dei brani dopo la gara. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

