Sanremo Top due speciali celebrano il Festival 2026 | anticipazioni e cantanti in scaletta

Carlo Conti conduce due serate che chiudono idealmente la settantaseiesima edizione, riportando al centro la musica, le classifiche e le storie nate sotto i riflettori dell'Ariston A una settimana esatta dalla finale del Festival di Sanremo 2026, la macchina della kermesse non si ferma. Per celebrare un'edizione che ha segnato ascolti tra i più alti degli ultimi anni, Rai 1 propone due serate speciali in diretta: Sanremo Top, in onda sabato 7 e sabato 14 marzo dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma. Condotta da Carlo Conti, l'edizione 2026 del Festival di Sanremo è dedicata alla memoria di Pippo Baudo, ed ha registrato numeri solidi: una media del 62% di share, risultato che la colloca tra le edizioni più seguite degli ultimi anni.

Festival di Sanremo 2026, la scaletta della prima serata: ospiti, cantanti in gara e anticipazioniGrande attesa per la scaletta della prima serata del Festival di Sanremo 2026 con il sipario che si alzerà tra poche ore.

"Sanremo Top": Carlo Conti conduce due speciali su Rai 1 per celebrare il successo del Festival 2026Nel festival dedicato a Baudo, il conduttore riporta su Rai Uno lo storico post-Festival.

Sanremo 2026 - Serena Brancale canta Qui con me

