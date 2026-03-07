sanremo top due serate su rai1 per scoprire il successo dei brani del festival

Sanremo Top sarà trasmesso su Rai1 per due serate, offrendo agli spettatori l’occasione di ascoltare i brani in gara al Festival di Sanremo 2026. La trasmissione si concentra sui pezzi presentati durante la manifestazione musicale e ripercorre le esibizioni più significative di questa edizione. La kermesse, dedicata a Pippo Baudo, vede la presenza di Carlo Conti come conduttore.

Nel Festival di Sanremo 2026, edizione dedicata a Pippo Baudo, Carlo Conti riporta in televisione uno dei format più legati alla tradizione della kermesse. Sabato 7 e 14 marzo, in prima serata su Rai 1, arriva infatti Sanremo Top, programma che riprende lo storico “post Festival” molto popolare tra gli anni ’90 e i primi anni 2000. Il format nasce con l’obiettivo di tornare sui protagonisti della manifestazione a qualche settimana dalla conclusione della gara, analizzando l’andamento delle canzoni nelle classifiche musicali e il successo ottenuto dopo la partecipazione alla kermesse. Due serate speciali dagli studi Fabrizio Frizzi. Il programma sarà composto da due appuntamenti speciali in diretta dagli Studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

