Sanremo Top Carlo Conti conduce due speciali su Rai1 per celebrare il successo del Festival 2026

Il 7 e il 14 marzo, Carlo Conti condurrà due appuntamenti speciali su Rai1 dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, trasmetti in diretta. Gli eventi sono stati programmati nei sabati successivi alla finale del Festival di Sanremo 2026 e si concentrano sulla celebrazione del successo dell’evento. Le trasmissioni saranno condotte dallo stesso Conti e andranno in onda nelle date indicate.

Carlo Conti ROMA – Il 7 e il 14 marzo, nei sabati successivi alla finale di Sanremo 2026, andranno in onda due appuntamenti speciali in diretta dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma, condotti da Carlo Conti. Nel Festival 2026, dedicato a Pippo Baudo, Carlo Conti recupera un altro tassello “baudiano” e lo riporta al centro della scena televisiva: ecco, infatti, Sanremo Top, lo storico “post Festival” che negli anni ’90 e 2000, a un mese dalla kermesse, tornava sui protagonisti per valutarne le vendite. Oggi, invece, a Sanremo Top verranno svelate e commentate le classifiche FIMI ed EarOne Airplay Radio. Protagonisti saranno i Big in gara e i due finalisti delle Nuove Proposte, suddivisi per ciascuna delle due serate, che eseguiranno nuovamente il brano presentato al Festival. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Sanremo Top, Carlo Conti conduce due speciali su Rai1 per celebrare il successo del Festival 2026 "Sanremo Top": Carlo Conti conduce due speciali su Rai 1 per celebrare il successo del Festival 2026Nel festival dedicato a Baudo, il conduttore riporta su Rai Uno lo storico post-Festival. Sanremo Top 2026 con Carlo Conti: quando in tv e anticipazioni degli speciali su Rai1A distanza di una settimana dalla conclusione della 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026 che ha visto trionfare Sal Da Vinci con “Per sempre... Tutti gli aggiornamenti su Sanremo Top Carlo Conti conduce due.... Temi più discussi: Carlo Conti conduce Sanremo Top, due serate il 7 e il 14 marzo su Rai1; Sanremo 2026, la Top 5: Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga, Fedez & Marco Masini; Sanremo 2026, serata finale: i momenti top e quelli flop; I top e i flop di Sanremo 2026, l’ultimo di Carlo Conti. Sanremo Top 2026 con Carlo Conti: quando in tv e anticipazioni degli speciali su Rai1Sanremo Top 2026 torna in onda nell'anno del Festival dedicato a Pippo Baudo: due appuntamenti speciali in prime time su Rai1. superguidatv.it Sanremo Top torna dopo 24 anni: Carlo Conti riporta in vita lo storico show di BaudoIl Festival di Sanremo 2026 non si è spento con la finale. Carlo Conti ha deciso di prolungare la festa riportando in vita Sanremo ... lifestyleblog.it TORNEO STUDIO 90 ITALIA – TOP SANREMO 2026 Che fastidio! batte Italia Starter Pack e vola ai quarti di finale! Grazie ai vostri voti su storie, post e commenti, passa il turno e continua la corsa verso il titolo di migliore canzone del Festival di Sanremo del - facebook.com facebook Sanremo, top e flop finale: l'appello per la pace di Cardinaletti-Pausini, Nino Frassica alla Malgioglio x.com