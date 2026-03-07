Sanremo 2026 alcuni cantanti insospettabili hanno usato l’autotune per essere intonati | ecco chi

Dopo il Festival di Sanremo 2026 si sono sollevati dubbi sull’uso dell’autotune da parte di alcuni cantanti, che sono stati percepiti come insospettabili. Durante le esibizioni, alcuni artisti sono sembrati dipendenti da effetti di correzione vocale, suscitando discussioni tra pubblico e critica. La questione ha portato a un’attenzione particolare sulle tecniche di registrazione e sulle performance dal vivo.

Dopo il Festival di Sanremo 2026 emergono dubbi sull'uso dell'autotune da parte di alcuni artisti. Il Festival di Sanremo è da sempre un banco di prova severo per gli artisti. Il palco dell'Ariston, con l'orchestra dal vivo e milioni di telespettatori collegati, mette in evidenza ogni sfumatura vocale, nel bene e nel male. Proprio per questo, dopo ogni edizione, non mancano analisi tecniche, commenti taglienti e retroscena che alimentano il dibattito. Quest'anno, a far discutere, non sono soltanto le canzoni in gara, ma anche presunti «miglioramenti» vocali notati da alcuni addetti ai lavori.

