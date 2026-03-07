Domani alle 14.30 si disputa il derby tra Sanpa e Massa, nel campionato di Eccellenza. Si gioca la ventisettesima giornata, con otto turni ancora da completare prima della fine della regular season. Le squadre si affrontano in una partita che, per entrambe, rappresenta un momento importante in questa fase del campionato.

Nel campionato di Eccellenza, si giocano domani, alle 14.30, le gare della ventisettesima giornata. Al termine della regular season mancano 8 turni. Sanpaimola-Massa Lombarda. Al ‘Buscaroli’ di Conselice va in scena un derby che promette, perché, ad affrontarsi, sono due squadre in salute. I padroni di casa, al 9° posto con 35 punti, vengono dal colpo esterno di Castenaso e propongono il capocannoniere del girone B, ovvero Pelliconi, in vetta con 11 reti. Il Massa invece, 5° con 41 punti, è reduce dal successo di rigore sul Faenza. Successo che ha proiettato i bianconeri – 4 risultati utili consecutivi e un solo gol al passivo – di nuovo in zona playoff. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sanpa-Massa, è derby

Massa prende il derby. L’Audax timida soccombe in casaaudax carrara 70 pallacanestro massa 82 AUDAX: Fazzi 3, Poggi 12, Pasquini 17, Francavilla, Peselli 2, Ferla 8, Alibani M.

Basket Nel campionato di Divisione regionale 3. Massa fa suo il derby contro l’Audax. Giananti top scorer con 19 puntimassa 91 Audax Cararra 67 PALLACANESTRO MASSA: Zollini, Riccardi 16, Tonarelli, Simoncini, Raffaelli 13, Santacroce 3, Giananti 19, Ragaglini 8,...

