All’interno del Partito Democratico si registrano divergenze riguardo alla politica sull’Iran, con alcuni membri che esprimono critiche e altri che si oppongono all’intervento di un leader straniero. I Riformisti, in particolare, hanno manifestato chiaramente il loro rifiuto alle posizioni esterne, definendo il coinvolgimento di un “Papa straniero” come inaccettabile. La discussione riflette le tensioni interne e le diverse sensibilità del partito.

AGI - Se Trump è, per dirla con Peppe Provenzano, la "voragine" tra il Pd e la destra, Pedro Sanchez appare come una ideale faglia tra la maggioranza dem e i riformisti. I 'no' del premier spagnolo al presidente americano ne hanno fatto agli occhi della sinistra italiana ed europea un argine al trumpismo imperante. Tanto che la segretaria Pd lo ha tirato in ballo anche ieri in Aula, durante il dibattito sulle risoluzioni riguardanti la guerra in Iran. "Il premier spagnolo Sanchez ha detto che la posizione della Spagna è semplice: No alla guerra. Noi la pensiamo come lui e gli diamo tutto il nostro supporto e la solidarietà per le minacce ricevute dal presidente americano solo per avere difeso il diritto internazionale". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Sanchez divide il Pd sull'Iran. E i Riformisti dicono no al 'Papa straniero'

Leggi anche: Pd traditi dai 5Stelle, l’accordo saltato sull’Iran. Calenda ai riformisti: scappate da Schlein, è una sciagura

Campo largo modello Sánchez: no basi agli Usa. Cosa dice la risoluzione sull'Iran di Pd, M5s e Avs"Siamo convinti che il regime teocratico dell'Iran non possa dotarsi di armi nucleari, ma il modo per impedirlo è sempre la via negoziale e...

Tutti gli aggiornamenti su Sanchez divide.

Discussioni sull' argomento Colloquio Schlein-Sanchez, 'sostegno Pd per le minacce inaccettabili di Trump'; Quotidiano online Economico Finanziario - pagina 2; Iran, Sanchez risponde a Trump: No alla guerra, non saremo complici per paura di rappresaglie.

A proposito di #Sanchez, lo sapete che in #Spagna le carriere di giudici e pubblici ministeri sono separate, vero Così, per dire. x.com

A sinistra fessi e contenti con Sanchez: non solo la fregata a Cipro, dalle basi Usa in Spagna un intenso via vai per l’Iran- - facebook.com facebook