Mercoledì sera è andata in onda la prima semifinale del San Marino Song Contest 2026 su San Marino RTV e Ray Play. Durante la serata, uno dei momenti più discussi è stato l'esibizione dei Capabrò con la canzone Lavorare fa schifo, che ha attirato l’attenzione del pubblico per la sua performance energica e fuori dagli schemi.

La prima semifinale del San Marino Song Contest 2026, andata in onda mercoledì sera (4 marzo) su San Marino RTV e Ray Play, ha regalato a nostro avviso uno dei momenti più travolgenti della serata: l’esibizione dei Capabrò con Lavorare fa schifo. Il trio marchigiano, già noto per l’attitudine irriverente e l’energia live, ha incendiato il palco di San Marino RTV e RaiPlay con una performance che possiamo definire ‘entusiasmante’. Il tutto trasformando il Teatro Nuovo di Dogana in un coro unico. Pur non riuscendo a strappare il pass per la finalissima del 6 marzo, la band ha confermato — ancora una volta — di essere tra le giovani realtà più fresche e originali della scena italiana. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - San Marino Song Contest 2026: la ‘pazza’ performance Capabrò

