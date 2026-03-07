Salpata la fregata Martinengo | quanti uomini ci sono a bordo

Nel pomeriggio, la fregata missilistica Federico Martinengo della Marina Militare italiana ha lasciato il porto. A bordo ci sono circa 200 uomini e donne, che si preparano a intraprendere una missione. La nave, dotata di sistemi di difesa e armamenti avanzati, si è allontanata dal molo sotto lo sguardo di ufficiali e addetti ai lavori. La partenza rappresenta un momento importante per le operazioni della Marina.

La fregata missilistica Federico Martinengo della Marina Militare italiana è partita nel pomeriggio del 6 marzo dal porto di Taranto, diretta verso l'area di Cipro per contribuire alla sua difesa in un contesto di escalation del conflitto in Medio Oriente, dopo attacchi statunitensi e israeliani a Teheran e minacce di rappresaglia iraniana.A bordo della nave, una delle unità più avanzate della flotta (dotata di missili antiaerei Aster, antinave, cannoni e siluri), ci sono oltre 160 militari italiani. L'arrivo è previsto entro circa due giorni. La missione si inserisce in un coordinamento europeo con Spagna, Francia e Olanda: la Spagna invierà la fregata "Cristobal Colon" per protezione aerea e supporto a eventuali evacuazioni civili, in affiancamento alla portaerei francese " Charles de Gaulle " e a unità greche.