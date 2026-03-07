Prima della partita tra Napoli e Torino, Sal Da Vinci si è esibito allo stadio Diego Armando Maradona. Sulle note di

Sulle note del brano vincitore di Sanremo "Per sempre sì" Sal Da Vinci si è esibito allo stadio del Napoli Diego Armando Maradona creando una bellissima atmosfera e scatenando i tifosi Con quel carisma napoletano che entra nel cuore dei suoi concittadini ma non solo, Sal Da Vinci ieri sera ha fatto alzare tutto lo stadio Diego Armando Maradona. Il vincitore di Sanremo 2026 è stato protagonista del pre-partita di Napoli-Torino e si è esibito sulle note della sua ultima canzone premiata al Festival, “Per sempre sì“. La performance è stata celebrata dal pubblico azzurro che ha fatto una standing ovation, trasformando quell’atmosfera da stadio in un vero e proprio evento musicale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sal Da Vinci al pre-partita di Napoli-Torino

