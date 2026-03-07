Ruggeri spinge per la soluzione centrista Mita | Se c’è convergenza pronto per la città

A Gallipoli, il senatore Salvatore Ruggeri ha indicato la possibilità di un’alleanza centrista, cercando di unire diverse forze politiche. Mita ha risposto che è disponibile a collaborare con chi condivide l’obiettivo di trovare un accordo per la città. Ruggeri è considerato un nome che potrebbe rappresentare questa area politica, nota per aver sostenuto in passato le maggioranze e i sindaci in carica.

L'ex assessore comunale interviene sulle varie ipotesi che lo vedono in campo come possibile candidato alla carica di sindaco. "Lontano dai giochi di palazzo". Il M5s sempre più critico sulle manovre divisive nel campo largo del centrosinistra E ora è proprio il diretto interessato ha voler intervenire per chiarire la sua posizione riguardo alle tante notizie legate a una sua eventuale candidatura a sindaco della città di Gallipoli. "Sapere che viene fatto il mio nome significa che potrebbe esserci entusiasmo e sostegno da parte dei cittadini di Gallipoli che per me restano la priorità assoluta" spiega Mita, "voglio chiarire che sono molto legato alla mia città e che il mio desiderio sarebbe di vederla sempre più vivibile, accogliente e proiettata verso un futuro di rinnovamento e sostenibilità.