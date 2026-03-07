All'Olimpico di Roma si è giocato il quarto turno del Sei Nazioni, con l’Italia che ha battuto l’Inghilterra 23-18 davanti a circa 70.000 spettatori. La partita ha visto gli azzurri prevalere sui britannici in una sfida che resterà nella storia del rugby italiano. La vittoria è stata accolta con entusiasmo dai tifosi presenti.

ROMA – L’Italia ha battuto l’Inghilterra 23-18 nel match disputato all’Olimpico di Roma e valido per la 4a giornata del Sei Nazioni. E’ la prima volta che gli azzurri battono l’Inghilterra. Il primo tempo si era chiuso sul 12-10 per gli ospiti. Due mete a testa: per l’Italia di Menoncello (primo tempo) e Marin (secondo tempo), per gli inglesi di Freeman e Roebuck entrambe nei primi 40'. Presenti sugli spalti poco meno di 70.000 spettatori. L’inizio vede l’Inghilterra più aggressiva. Nei primi minuti gli ospiti spingono vicino alla linea di meta, ma l’Italia difende con ordine e riesce a liberarsi. Gli azzurri prendono fiducia con il passare dei minuti e iniziano a guadagnare campo, soprattutto sulla fascia sinistra con Monty Ioane. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Rugby: Italia, vittoria storica sull'Inghilterra (23-18). Esplode la festa dei 70mila all'Olimpico

Storica vittoria dell'Italia del rugby sull'Inghilterra nel Sei Nazioni: finisce 23-18 per gli Azzurri. Nel 1991 ci fu il primo incontro tra le due formazioni e oggi nel 2026 arriva la prima vittoria in assoluto dell'Italrugby: è storia.

Italia-Inghilterra 23-18, Sei Nazioni rugby 2026: I GLADIATORI AFFONDANO I LEONI! Gloria azzurra all'Olimpico!

