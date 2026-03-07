Rugby Italia sfata il tabù inglese Maxi-party all' Olimpico

L’Italia di rugby ha battuto l’Inghilterra in una partita che ha sorpreso molti, con una vittoria che ha fatto parlare di sé tra tifosi e appassionati. La sfida si è giocata all’Olimpico, dove si è tenuto anche un grande evento pubblico, coinvolgendo il pubblico presente e creando un’atmosfera di festa. La giornata si è conclusa con un maxi-party che ha coinvolto tutto lo stadio.

AGI - Una giornata di sport trasformata in una grande festa collettiva, dentro e fuori gli spalti. Allo Stadio Olimpico di Roma il Sei Nazioni regala all'Italia una delle pagine più belle della sua storia recente: la vittoria per 23-18 contro l'Inghilterra, la nazionale considerata tra le maestre assolute della palla ovale. Un successo storico, pesante e prestigioso, maturato al termine di una sfida intensa e combattuta, che consegna agli azzurri un risultato straordinario. La cornice è quella delle grandi occasioni. L'impianto romano si presenta gremito in ogni ordine di posto, attraversato fin dalle prime ore del pomeriggio da un entusiasmo contagioso.