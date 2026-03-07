Rubinacci pensa positivo | Venezia? Un’opportunità

Rubinacci guarda alla prossima partita e afferma che Venezia rappresenta un’opportunità. Parlando delle sfide di queste settimane, sottolinea come sia importante ricaricare le energie emotive, soprattutto in un calendario così fitto di incontri ravvicinati. La sua attenzione è rivolta soprattutto alla gestione mentale e alle possibilità di miglioramento per la squadra.

"Ricaricare la parte emotiva quando ci sono così tante partite ravvicinate è sempre la parte più difficile. Per questo motivo il Milan del grande Alessandro Nesta era una squadra fortissima: avevano un impegno ogni tre giorni, ma il rendimento non calava mai, riuscivano immediatamente a rigenerarsi. Credo che col Südtirol ad un certo punto i ragazzi abbiano pagato soprattutto questo: la stanchezza fisica e mentale. Dopo aver puntualizzato alcune cose già negli spogliatoi, prima della doccia, adesso è il momento di voltare pagina. Il calendario ci offre una partita bellissima contro il Venezia: la squadra più forte, con un mister specializzato nelle promozioni in Serie A".