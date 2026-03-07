Rubicone serve ripartire Questa sera derby a Forlì

Dopo la recente sconfitta contro Ferrara, la squadra di volley Sab Group Rubicone torna in campo questa sera alle 20 per il derby a Forlì. La partita rappresenta un momento importante per la squadra, che cerca di riprendere il cammino in campionato. La sfida si svolge al palazzetto di Forlì e coinvolge entrambe le compagini nella lunga tradizione del confronto tra le due città.

Dopo la sconfitta interna contro Ferrara, la Sab Group Rubicone in Volley tornerà in campo oggi alle 20.30 per affrontare in trasferta nel torneo di serie B maschile la Querzoli Forlì, attualmente quinta in classifica. Una gara impegnativa per la formazione gialloblù, chiamata a reagire dopo l’ultimo stop. L’allenatore gialloblù Stefano Mascetti torna innanzitutto sulla sfida persa contro Ferrara, sottolineando come il risultato finale sia stato inatteso dopo un buon avvio di partita. "Sicuramente dopo il primo set nessuno si sarebbe aspettato una sconfitta del genere, soprattutto perché abbiamo subito Ferrara in tutti i fondamentali e non siamo mai riusciti a imporre il nostro gioco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

