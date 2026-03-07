Rozzio problema al tendine | ci vorrà tempo

Capitan Rozzio si è fermato durante la partita contro il Sudtirol. Il difensore, di recente rinnovo contrattuale, ha lasciato il campo all’intervallo a causa di un problema al tendine della caviglia destra. La squadra non ha ancora comunicato tempi di recupero certi, ma si sa che ci vorrà del tempo per superare l’infortunio.

Si ferma capitan Paolo Rozzio. Fresco di rinnovo di un altro anno, il numero 4 granata è stato sostituito all'intervallo del match col Sudtirol (problema alla caviglia destra). Gli accertamenti hanno evidenziato una sofferenza al tendine d'Achille destro. All'inizio della prossima settimana saranno effettuare altre valutazioni per determinare il percorso di recupero, con la speranza che venga scongiurato un lungo stop, che a 10 partite dal termine potrebbe pesare. Intanto la Lega B ha reintrodotto il premio " Cartellino verde ", un riconoscimento che verrà attribuito ai protagonisti che salgono alla ribalta per gesti di fair play. Tra i primi premiati c'è Tommaso Fumagalli, attaccante granata che martedì ha calciato fuori la palla visto l'infortunio di Cragno, invece di segnare (sull'1-0 per gli ospiti).