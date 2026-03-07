Alla Spezia, una impresa su quattro è gestita da donne, segnando un aumento rispetto al passato. Mentre in Liguria e in Italia il numero di aziende femminili diminuisce, nella città si registra una crescita di queste imprese. La presenza femminile nel mondo imprenditoriale locale continua a espandersi, rappresentando una realtà in evoluzione.

Alla Spezia una impresa su quattro è guidata da donne. E mentre le imprese femminili in Liguria e in Italia sono in calo, alla Spezia continuano a crescere. Al 31 dicembre 2025 si contano complessivamente 5278 imprese timonate da donne. Tale dato, che rappresenta il 25,6% del totale delle imprese registrate in provincia, risulta aumentato di 47 unità rispetto al 2024. Da un confronto dei dati provinciali con quelli regionali e nazionali emerge che, mentre per la provincia della Spezia la variazione del numero di imprese è positiva (+0,9%), per la Liguria e per l’Italia è, invece, negativa (rispettivamente -0,1% e -0,3%). Si evidenzia,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rosa un’azienda su quattro. Presenza femminile in rapido incremento: "Un esempio da seguire"

