Rondinella inarrestabile C’è la firma di Tronconi

La Rondinella Marzocco ha ottenuto un pareggio contro il Grassina, risultato che rappresenta più di un semplice punto in classifica. Il recente verdetto del ’Bozzi’ ha confermato la determinazione della squadra, sottolineando la sua forza e il suo spirito competitivo. La firma di Tronconi è stata ufficializzata, rafforzando la presenza del club nel campionato.

L'ultimo verdetto del 'Bozzi' è chiaro: la Rondinella Marzocco ha il carattere della grande squadra. Il pareggio col Grassina non è stato solo un punto guadagnato, ma una dichiarazione d'intenti. Con nove lunghezze di vantaggio a sei turni dal termine, la promozione in Serie D è vicina, ma per raggiungerla la società del presidente Riccardo Cerza, si affida alla visione del suo condottiero: Stefano Tronconi (nella foto). Se la squadra occupa la vetta, il merito va all'identità impressa dal tecnico che, in sinergia col direttore sportivo Alessio Mamma, ha trasformato il gruppo in un collettivo granitico. Ora il suo compito entra in una fase delicata con la gestione emotiva contro le squadre Lastrigiana, Baldaccio Bruni, Valentino Mazzola, Colligiana, Sansovino e Figline.