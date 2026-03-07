Nell'ultimo video pubblicato sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha dichiarato che si tratta di una settimana importante e ha annunciato che nei prossimi giorni verrà consegnato un ultimatum. Romano ha parlato di un periodo decisivo, senza dettagliare ulteriormente i contenuti o le parti coinvolte. La comunicazione si concentra sulla natura temporanea e sulla rilevanza delle prossime azioni.

Nell'ultimo video caricato sul suo canale YouTube, il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha voluto spendere alcune parole sulla trattativa legata ad Andre, giovane 2006 del Corinthias. Ecco, di seguito, le sue parole sullo sviluppo della trattativa, che ha subito un forte rallentamento negli ultimi giorni. "Sarà una settimana importante, da quello che mi risulta non ci porteremo la vicenda Andrè fino all'estate, fino a giugno, luglio, la vicenda Andrè si deve risolvere adesso perchè il Milan in questa situazione crede di aver fatto il suo. Il Milan aveva un accordo fatto non solo con il giocatore ma anche con il Corinthias, lo ricordiamo centrocampista box to box 2006 brasiliano, su Andrè il Milan pensava di aver fatto tutto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Romano su Andre: “Sarà una settimana importante. Ne prossimi giorni l’ultimatum”

Kalulu si racconta: «Juve Napoli? Sarà una partita importante e decisiva, ma poi ne mancheranno altre 17…»Calciomercato Inter, tutto pronto per quel ritorno? I tifosi nerazzurri si schierano, ecco gli aggiornamenti Mercato Lazio, emerge un retroscena sul...

Ultimatum di Washington alla Repubblica islamica: "Accordo in dieci giorni o sarà guerra"È sempre più alta la tensione nel Golfo, teatro dell’ennesimo braccio di ferro tra gli Usa del presidente Donald Trump e l’Iran dell’ayatollah Ali...

Contenuti e approfondimenti su Romano su Andre Sarà una settimana....

Temi più discussi: Italrugby, iniziato il raduno a Roma verso l’Inghilterra; Leone XIV sceglie i nuovi vescovi ausiliari di Roma: sono quattro parroci; Il Papa nomina quattro vescovi ausiliari della Diocesi di Roma; La Roma ha deciso, Malen sarà riscattato! Le cifre e i dettagli sulla percentuale sulla rivendita.

Romano su Andre: C’è l’ultimatum, se il Corinthias non torna indietro l’operazione saltaNel suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha appena parlato della trattativa per Andre, 2006 del Corinthias. Queste le sue parole: Sarà una settimana importante, da quello che mi ... milannews.it

Milan su Andrè del Corinthias: numeri e caratteristiche del giovane talento brasilianoIl Milan è a caccia di rinforzi per la prossima stagione. Come anticipato ieri da Fabrizio Romano, il club rossonero vuole muoversi con anticipo, programmando già quella che ... milannews.it

Mantova, casa di Giulio Romano, da lui stesso progettata nel 1540. Dettaglio della splendida trabeazione. Foto di Francesco Bini. Dottrina dell'Architettura - facebook.com facebook

Il Barcellona adora #Bastoni, lo considera un fuoriclasse, confermato il gradimento Romano x.com