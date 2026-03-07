A Roma, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 46 anni proveniente dalla Campania, accusato di aver tentato di truffare una donna anziana fingendosi coinvolto in un’indagine. L’uomo è stato fermato con il denaro che aveva appena sottratto. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato che la truffa si completasse.

Finta indagine per rapina e richiesta di 600 euro e gioielli: è finita con un arresto l’ennesima tentata truffa ai danni di un’anziana, sventata grazie alla collaborazione tra la vittima e la Polizia di Stato. L’episodio si è verificato in zona La Rustica, a Roma, dove un uomo di 46 anni è stato fermato mentre cercava di riscuotere il bottino. L’operazione è stata resa possibile dalla pronta reazione della donna e della figlia, che hanno teso una vera e propria trappola al malvivente. Il modus operandi dei truffatori Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto luogo nel quartiere La Rustica, nella capitale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Roma, tentativo di truffa a una donna con una fantomatica indagine: 46enne arrestato col bottino tra le mani

Roma: truffa ai danni di un’anziana, giovane arrestato con bottino in tascaIl giovane era stato “reclutato” per l’ultimo atto di un copione tristemente noto: la telefonata ingannevole, seguita dalla pressione psicologica...

Roma: segue una donna dentro una farmacia seminando panico, arrestato 37enneUn uomo di 37 anni è stato arrestato a Roma dopo aver aggredito carabinieri in una farmacia.

Una selezione di notizie su Roma tentativo di truffa a una donna....

Temi più discussi: Case fantasma per il Giubileo, migliaia di vittime a Roma: Le stanze non esistevano; Bonifico in filiale oggetto di frode e responsabilità dell’intermediario - DB; Tua figlia è in arresto: nuova truffa degli affetti a Roma estorce a una donna 25mila euro; Arsoli, tentativo di truffa corre via chat ma l'anziano non cade nel tranello e lancia l'allarme.

Roma, tentativo di truffa a una donna con una fantomatica indagine: 46enne arrestato col bottino tra le maniTentata truffa ai danni di un’anziana sventata a Roma: arrestato un 46enne campano grazie all’intervento della Polizia di Stato. virgilio.it

Roma, tentano di appropriarsi di casa e patrimonio di un’anziana: tre indagatiAnziana truffata nel Romano: tre indagati per aver tentato di appropriarsi di casa e patrimonio. Sventato il piano dai carabinieri di Bracciano ... tag24.it

E indovinate chi gioca, oggi a Roma, nel Sei Nazioni - facebook.com facebook

#Ferguson si opera in Inghilterra: stagione finita e attacco della #Roma senza tregua x.com