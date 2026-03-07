Roma stretta dei carabinieri tra Ostia e Acilia dopo la bomba al bar

I carabinieri hanno intensificato i controlli tra Ostia e Acilia dopo l’esplosione avvenuta alle 3 di venerdì 6 marzo, quando un ordigno artigianale ha causato danni a una veranda di un bar e alla vetrina di un negozio lungo via di. La deflagrazione ha svegliato i residenti della zona, portando a un intervento delle forze dell’ordine per cercare di identificare i responsabili e rafforzare la sorveglianza.

Operazione dei militari sul litorale romano dopo l'esplosione di venerdì. Recuperato un immobile comunale trasformato in punto di spaccio Stretta sul litorale romano dopo il boato che alle 3 di notte di venerdì 6 marzo ha svegliato i residenti di Acilia dove un ordigno artigianale è stato fatto esplodere, danneggiando gravemente la veranda esterna di un bar, il Primo Coffee Shop, e la vetrina di un negozio che affacciano su via di Acilia, all'altezza del civico 50. Un 62enne è stato individuato come presunto autore del gesto. E, a seguire, è partito un blitz dei carabinieri che hanno allargato le maglie anche a Ostia, calando la rete nei fortini dello spaccio intorno a piazza Gasparri. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Maxioperazione dei carabinieri dopo la bomba al bar di Acilia: 3 arresti, 8 denunce e droga sequestrataDopo il fermo del presunto autore dell’esplosione davanti a un bar di Acilia, i carabinieri hanno lanciato un maxi controllo tra il quartiere e il...

Fa esplodere una bomba davanti un bar di Acilia, fermato dai carabinieri: indagini in corsoI carabinieri hanno rintracciato in tempi record un 62enne per l'esplosione di un ordigno davanti al bar Primo Coffee Shop di Acilia.

