Roma-Juventus 3-3 | un pareggio che ancora brucia

Nella partita tra Roma e Juventus si sono conclusi con un pareggio 3-3. La gara ha visto entrambe le squadre segnare più volte, portando a un risultato di grande emozione e tensione. L'incontro si è disputato allo stadio della capitale, con numerosi tifosi presenti e un ritmo di gioco intenso. La partita ha suscitato reazioni tra i supporter di entrambe le squadre.

Nonostante il Genoa si avvicini sempre di più, brucia ancora in casa il pareggio contro la Juventus: un 3-3 che lascia l'amaro in bocca Le ferite si rimarginano con il tempo, ma alcune possono lasciare dei segni importanti sulla pelle. E se ci si pensa bene è un pò quello che è successo alla Roma, dopo la gara contro la Juventus. Una partita praticamente vinta, visto il risultato di 3-1 al 77', che si è trasformata in un boccone più che amaro al 93', minuto in cui Gatti ha pareggiato i conti. Sicuramente non si tratta della fine del mondo perché i giallorossi rimangono a più quattro dai bianconeri e a più 3 dal Como, ma la possibilità era veramente ghiotta.