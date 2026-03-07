Roma il Boomerang Medico | Persi 330 Giorni per le Terapie Conservative

A Roma, il protocollo delle terapie conservative ha causato una perdita di 330 giorni, trasformandosi in un fallimento sistemico. Questa situazione ha avuto un impatto significativo sulla gestione clinica, influenzando anche le strategie offensive di un noto allenatore. La vicenda mette in evidenza le conseguenze di un percorso terapeutico che si rivela inefficace nel contesto sanitario e sportivo.

Il protocollo della terapia conservativa si trasforma in un fallimento sistemico per la Roma, agendo come un vero e proprio "boomerang" clinico che ha polverizzato il potenziale offensivo di Gian Piero Gasperini. Come riportato oggi da Il Romanista, la strategia dello staff medico giallorosso, mirata a evitare l'invasività della chirurgia per accorciare i tempi di rientro, ha prodotto l'effetto opposto: un accumulo di inattività forzata che ha superato la soglia critica degli 11 mesi complessivi tra i tre top player del reparto avanzato.