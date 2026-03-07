Roma ha annunciato i convocati per la partita contro il Genoa al Ferraris. Gian Piero Gasperini non potrà contare su Soulé e Hermoso, che sono stati esclusi dalla lista dei presenti. La formazione dei giallorossi sarà ridotta all’osso, con pochi titolari disponibili, costretti a scendere in campo con una formazione d’assalto per affrontare la sfida.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo Out Soulé e Hermoso, attacco affidato a Malen: i giallorossi al Ferraris con la rosa decimata. La Roma si presenta al Ferraris in piena emergenza: Gian Piero Gasperini ha ufficializzato la lista dei convocati per la sfida contro il Genoa di Daniele De Rossi, confermando un’emorragia di titolari che obbligherà i giallorossi a una formazione d’assalto ma estremamente corta. Restano ai box Matías Soulé e Mario Hermoso, le cui condizioni fisiche non hanno permesso il recupero lampo sperato in settimana, aggravando un quadro clinico che vede già la stagione compromessa per i “lungodegenti” Paulo Dybala (finito ieri sotto i ferri), Artem Dovbyk ed Evan Ferguson. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, i convocati di Genoa: Gasperini perde Soulé e Hermoso

Leggi anche: Gasperini senza Hermoso e Soulé: come cambia la Roma

Roma Genoa, Gasperini in conferenza stampa: «Dovbyk out, Hermoso in dubbio. Sul Genoa…»Lichtsteiner, nuova avventura da allenatore: l’ex Juve guiderà la prima squadra del Basilea! L’annuncio Mercato Atalanta, Ederson e Lookman blindati...

ROMA GENOA Gasperini Conferenza pre gara 28122025

Altri aggiornamenti su Roma i convocati di Genoa Gasperini....

Temi più discussi: I convocati giallorossi per Roma-Juventus; Serie A | I convocati per Roma-Juventus; Roma, i convocati di Gasperini per la sfida alla Juve: ci sono Dybala ed El Shaarawy; Spalletti e i convocati Juve: la lista per la trasferta di Roma tra assenze e rientri.

Roma, i convocati di Gasperini per il Genoa: out Hermoso, Soulé, Wesley e DybalaNessuna sorpresa in casa Roma. Hermoso, Soulé e Dybala non sono stati convocati per la trasferta contro il Genoa. All'appello manca anche Wesley, squalificato dal giudice sportivo per una giornata. corrieredellosport.it

Genoa-Roma, i convocati di Gasperini: nessun rientro, out anche Zelezny e ArenaOltre agli infortunati Ferguson e Dovbyk, di cui ha parlato il tecnico giallorosso in conferenza, out anche Dybala, Soulé ed Hermoso e lo squalificato Wesley ... msn.com

Dybala senza tregua. Menisco rotto e altri 45 giorni di stop: il rinnovo con la Roma è lontanissimo, sarà addio Ha rimesso la freccia, ma per fermarsi ai box. Ancora una volta. La Joya è finita, stavolta sì. Niente sorpassi, niente assist, niente recuperi in extr - facebook.com facebook

Sorrisone immortalato da @ClaudiaDAcunzo ieri a Roma x.com