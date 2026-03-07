Sono stati risarciti i familiari di tre dei sei anziani morti nel rogo del 7 luglio 2023 nella Rsa "Casa per coniugi" di via dei Cinquecento 19, di proprietà del Comune di Milano e gestita da Proges. È emerso due giorni fa, al via dell’udienza preliminare davanti al gup Patrizia Nobile a carico di cinque imputati, ossia tre vertici della Proges, la stessa cooperativa e la direttrice dell’epoca della struttura. In particolare, sono state risarcite, con transazioni fuori dal procedimento, le famiglie di Laura Blasek, Paola Castoldi e Annamaria Garzia. In relazione alle altre tre vittime, Mikhail Duci, Loredana Labate e Nadia Rossi, in assenza di parenti stretti le difese potrebbero effettuare versamenti a enti di beneficenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rogo con sei morti alla Rsa per coniugi. Risarcimento ai familiari di tre anziani

Maxi rogo nella rsa “Casa per coniugi” a Milano nel 2023: risarciti i familiari di tre dei sei anziani mortiI familiari di Laura Blasek, Paola Castoldi e Annamaria Garzia, anziani ospiti della rsa 'Casa dei coniugi' morti nel maxi rogo di luglio 2023, sono...

Maxi rogo nella rsa “Casa per coniugi” a Milano nel 2023: risarciti i familiari di tre anziani mortiI familiari di Laura Blasek, Paola Castoldi e Annamaria Garzia, anziani ospiti della rsa 'Casa dei coniugi' morti nel maxi rogo di luglio 2023, sono...

Contenuti utili per approfondire Rogo con sei morti alla Rsa per coniugi....

Temi più discussi: Rogo con sei morti alla Rsa per coniugi. Risarcimento ai familiari di tre anziani; Incendio alla Rsa per coniugi, scattano i risarcimenti per tre delle sei vittime; Inferno di fuoco ad Avio: incendio in una stalla, morti centinaia di tori. Il rogo partito da un trattore; Incendio a Roma, fiamme in un appartamento: morto un uomo di 76 anni.

Rogo con sei morti alla Rsa per coniugi. Risarcimento ai familiari di tre anzianiSono stati risarciti i familiari di tre dei sei anziani morti nel rogo del 7 luglio 2023 nella Rsa Casa per coniugi di via dei Cinquecento 19, di proprietà del Comune di Milano e gestita da Proges. ilgiorno.it

Maxi rogo nella rsa Casa per coniugi a Milano nel 2023: risarciti i familiari di tre anziani mortiI familiari di Laura Blasek, Paola Castoldi e Annamaria Garzia, anziani ospiti della rsa 'Casa dei coniugi' morti nel maxi rogo di luglio 2023, sono stati ... fanpage.it

"Ecco come è scoppiato il rogo nel mercatino di Fuorigrotta." (Leggofuorigrotta) - facebook.com facebook

Ho voluto ricordare l'attualità del caso Tortora, una battaglia di libertà Il rogo mediatico di un uomo libero x.com