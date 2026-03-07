Rocket League Stagione 22 | tornei con premi nuove statistiche e auto inedite

La Stagione 22 di Rocket League inizia l’11 marzo e introduce nuovi tornei con premi, aggiornamenti alle statistiche e auto inedite. Sono state annunciate modifiche che riguardano il sistema di classifiche e nuove opzioni di personalizzazione delle vetture. Il gioco continua a offrire opportunità di competizione e novità nel gameplay, puntando a coinvolgere i giocatori già dal primo giorno di questa nuova stagione.

VideoGiochi Anteprime & Prossime uscite Videogiochi La Stagione 22 di Rocket League debutterà l'11 marzo, portando con sé diverse novità pensate per migliorare soprattutto l'esperienza competitiva. L'aggiornamento introduce nuove informazioni visibili direttamente durante le partite, eventi speciali e contenuti esclusivi nel Rocket Pass. Tra i cambiamenti più interessanti ci sono alcune nuove informazioni di gioco mostrate nell'interfaccia, utili per aiutare i giocatori a gestire meglio le partite. Tra queste troviamo il Matchmaking Rating (MMR) visibile, l'indicatore di ricarica dei boost pad e lo stato del flip reset.