Roccella | Sospendere l’allontanamento e chiedere un secondo parere nel miglior interesse dei bambini

Il ministro Roccella ha dichiarato che in casi di allontanamento dei minori bisogna sospenderlo e richiedere un secondo parere, considerando il miglior interesse dei bambini. Ha sottolineato che in ogni documento relativo all’infanzia si fa riferimento a questo principio e che le decisioni devono sempre tenere conto del benessere dei minori coinvolti.

«In tutti i documenti che riguardano l'infanzia, abbiamo sempre il principio del 'best interest', del miglior interesse del bambino. Accertiamolo, di solito c'è almeno una seconda opinione. Quando si parla di questioni sanitarie, c'è sempre la possibilità di chiedere un secondo parere. In questo caso c'è stata una mossa radicale che, per altro, interviene su una situazione in cui già c'è stata una separazione e sicuramente ci sono stati traumi. Parliamo di un'ulteriore separazione dei bambini, anche dalla struttura in cui sono stati in questi mesi. Quando parla della famiglia nel bosco, che nel bosco però non vive più da tanto tempo, il pensiero di Eugenia Roccella, Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità del governo Meloni è chiaro.