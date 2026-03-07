Roccella | L’allontanamento va sospeso Hanno preso una decisione brusca con i piccoli molto provati

Il ministro delle Pari opportunità ha commentato la decisione di allontanare una famiglia nel bosco, sostenendo che questa misura andrebbe sospesa. Ha affermato che le autorità giudiziarie hanno agito in modo rapido e che i bambini sono molto provati. Ha inoltre chiesto alle toghe di fare un passo indietro, evidenziando l’importanza di considerare il miglior interesse dei minori.

Ministro Eugenia Roccella, come valuta questo provvedimento del Tribunale dei minori dell'Aquila che separa Catherine Trevallion dai suoi tre figli? «Da tutte le parti, in tutti i documenti che riguardano l'infanzia, abbiamo sempre il principio del best interest, del miglior interesse del bambino. Accertiamo qual è il miglior interesse del bambino, di solito c'è almeno una seconda opinione. Quando si parla di questioni sanitarie, c'è sempre la possibilità di chiedere un secondo parere. In questo caso c'è stata una mossa radicale che, per altro, interviene su una situazione in cui già c'è stata una separazione e sicuramente ci sono stati traumi.