Robur la carica del 2007 Calamai | Voglio crescere e trovare minuti

Nel 2007, Robur ha visto una forte crescita, con Calamai che ha espresso il desiderio di aumentare il suo tempo in campo e migliorare le sue prestazioni. Durante la giornata, si dedica agli allenamenti mattutini e alle videolezioni nel pomeriggio per ottenere il diploma. La sua routine quotidiana include allenamenti e studio, mentre cerca di conciliare sport e formazione.

La mattina gli allenamenti, nel pomeriggio le videolezioni, per prendere il diploma. "Nato con il pallone tra i piedi" Federico Calamai (nella foto), classe 2007, ha scoperto presto il significato della parola 'sacrificio': quando, da piccolino, è arrivata la chiamata dell' Empoli, non poteva dire di no ("Ringrazio i miei genitori che mi hanno sempre sostenuto" dice). Sei anni in azzurro, poi la parentesi Pontedera, poi quella San Donato Tavarnelle. Quindi l'approdo in bianconero. Aggregato alla prima squadra già l'anno passato (con Magrini l'esordio in Serie D ), adesso ne fa parte in pianta stabile: da quando Voria, suo mister alla Juniores e nello scorcio finale di stagione, è arrivato a sostituire Bellazzini, la svolta: due presenze e la speranza che ce ne siano altre ancora.