In occasione del compleanno del regista, Cary Elwes ha pubblicato un messaggio sui social per ricordarlo. L’attore ha scritto che gli manca moltissimo, rendendo omaggio a chi ha diretto e collaborato nel corso degli anni. La memoria del regista, scomparso con la moglie lo scorso dicembre, viene così condivisa pubblicamente dall’attore.

L'attore ha voluto rendere omaggio al filmmaker, ucciso insieme alla moglie nel mese di dicembre, con un post sui social. Rob Reiner avrebbe compiuto oggi 79 anni e, ricordando il suo compleanno, l'attore Cary Elwes ha voluto condividere un tributo al regista, ucciso con la moglie Michele Singer quasi tre mesi fa, il 14 dicembre 2025. Nick, il figlio della coppia, è stato accusato di omicidio e, pochi giorni fa, si è presentato in tribunale dichiarandosi non colpevole. Cary Elwes, che nel 1978 è stato il protagonista di La storia fantastica, ha scritto sui social: "Oggi sarebbe stato il tuo 79esimo compleanno. Trovo ancora difficile credere che te ne sia andato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Rob Reiner, Cary Elwes ricorda il regista nel giorno del suo compleanno: "Mi manchi moltissimo"

Nick Reiner si è dichiarato non colpevole dell’omicidio dei suoi genitori, il regista Rob Reiner e la produttrice Michele Singer ReinerNick Reiner si è dichiarato non colpevole dei due capi d’imputazione per omicidio di primo grado, riguardo all’uccisione dei suoi genitori, il...

Sanremo 2026, Gianluca Gazzoli commosso ricorda la madre: "Non c'è più ma ho coronato il mio sogno nel giorno del suo compleanno"Momenti di grande commozione per Gianluca Gazzoli che, sul palco dell'Ariston, ha ricordato la madre scomparsa lo scorso settembre La semifinale...

Contenuti utili per approfondire Rob Reiner.

Temi più discussi: La star di La Principessa Sposa Cary Elwes onora Rob Reiner nel suo primo compleanno dall’omicidio; Rapporti: I Ravens acquisiranno i Raiders DE Maxx Crosby; Gli scienziati trovano un’arma integrata contro le allergie alle arachidi: lo sputo umano; Il poliziotto cube che l’auto di Dillon Brooks puzza di erba nel filmato dell’arresto per guida in stato di ebbrezza.

Rob Reiner, Cary Elwes ricorda il regista nel giorno del suo compleanno: Mi manchi moltissimoL'attore ha voluto rendere omaggio al filmmaker, ucciso insieme alla moglie nel mese di dicembre, con un post sui social. movieplayer.it

Princess Bride Star Cary Elwes Shares Tribute for Rob Reiner on Director's First Birthday Since Death: 'Missing You So Much'The pair first worked together in the 1980s and remained close friends in the years after ... msn.com

Day's=2096 Birthday Face......Rob Reiner-1947-2025(Director)(06.03.2026) Size= 11"*16* Medium=Water Colour sketch on paper 06.03.2026 Country= India - facebook.com facebook

Meg Ryan e Billy Crystal si riuniranno agli #Oscars per onorare Rob Reiner durante il segmento In Memoriam. x.com