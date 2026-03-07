Risultati Serie A 2025 26 LIVE | l’Atalanta riacciuffa l’Udinese 2-2 a Bergamo

Nella partita di oggi, l’Atalanta e l’Udinese si sono incontrate allo stadio di Bergamo e hanno concluso il match con un pareggio 2-2. La gara ha visto entrambe le squadre segnare due reti a testa, mantenendo vivo il risultato fino all’ultimo minuto. I tifosi presenti hanno assistito a un confronto equilibrato e combattuto tra le due formazioni. La Juventus non è stata coinvolta in questa partita.

Calciomercato Juventus, confessione: «È il giocatore ideale per Spalletti, lui invece sarebbe un colpo!». Svelati i nomi Darwin Nunez occasione per la Juve a giugno? Un club di Premier League in corsia di sorpasso Tiozzo Juve, pronto il rinnovo per blindare il talento della Primavera. Respinto l’assalto di un club straniero Goretzka ammicca alla Juventus: «Troverò qualcosa di bello all’estero. Ma non deciderò in base a.» Savio: «Next Gen è fondamentale, Brambilla determinante. Quando mi sono allenato coi grandi.» Juventus Next Gen, Braglia (Pontedera) attacca dopo la sconfitta coi bianconeri: «La spinta su Yeboah l’arbitro non l’ha vista, ma chi lo stabilisce!?» Brambilla dopo il Pontedera: «Risultato fondamentale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: l’Atalanta riacciuffa l’Udinese, 2-2 a Bergamo Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Il Como riacciuffa il Bologna in extremis. Pari tra Udinese e Pisadi Redazione Inter News 24Risultati Serie A 2025/26 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell’Inter di Cristian... Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Udinese Inter 0-1Bernardo Silva Juve, l’annuncio del portoghese: «Il giorno in cui lascerò il City…». Altri aggiornamenti su Risultati Serie. Temi più discussi: Risultati Serie C 2025/2026 gironi A, B e C; Guida alla Serie A Women 2025-26: calendario, risultati e dove vederla in tv; Serie B – Risultati e tabellini della ventottesima giornata; CALCIO DILETTANTI 2025-26: risultati, classifiche e marcatori. Serie A, risultati e classifica 27ª giornata 2025/26: pari e gol all’Olimpico, corsa Champions agguerritaROMA. Nei giorni scorsi si è concluso il programma della ventottesima giornata di Serie A 2025/26, 28 reti realizzate che ... restodelcalcio.com Serie A 2025/26, tutti i risultati della ventisettesima giornata e la classifica!Ecco tutti i risultati della ventisettesima giornata di Serie A 2025/26 e la classifica. Si infiamma la lotta Champions. generationsport.it Serie C, risultati e classifica della 30° giornata: il Benevento batte il Catania e sogna la Serie B. Cade ancora la Salernitana Come è andato il turno infrasettimanale https://qds.it/serie-c-risultati-classifica-trentesima-giornata-benevento-catania-salernitana-ca - facebook.com facebook