A Norcia gli impianti sportivi pubblici stanno tornando in funzione grazie a un accordo tra diverse amministrazioni. Il ripristino riguarda le strutture che erano state danneggiate o inattive, e il lavoro congiunto tra enti locali e regionali ha portato alla riattivazione. La ripresa delle attività sportive coinvolge le strutture di proprietà pubblica nel centro della città.

NORCIA – A Norcia risorge l’impiantistica sportiva pubblica grazie alle intese e al lavoro in sinergia tra i vari livelli istituzionali. La Regione ha approvato la rimodulazione delle risorse stabilite dall’ordinanza speciale del 2021 relativamente al “nuovo polo scolastico”, al fine di destinare un milione e 106 mila euro al ripristino della funzionalità dell’attuale palestra dell’IIS ‘R. Battaglia’. La scuola potrà così tornare, a breve, ad avere una propria palestra pienamente funzionale. "Siamo estremamente soddisfatti dell’attenzione riservata dalla Regione alle esigenze dei nostri studenti – dichiarano l’assessore Palazzeschi e il consigliere Andrea Russo – Questo atto conferma per l’ennesima volta la sensibilità delle istituzioni nei confronti di questo territorio e di chi lo vive". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’risorgono’ gli impianti

