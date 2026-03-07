Risoluzione bipartisan in consiglio per la difesa del ’made in Italy’

Il consiglio comunale ha approvato una risoluzione bipartisan durante la seduta di giovedì 26 febbraio, dedicata alla tutela del ’made in Italy’. La decisione coinvolge diverse forze politiche e mira a rafforzare le misure di protezione per i prodotti nazionali. La delibera è stata presentata e discussa in modo condiviso, con l’obiettivo di sostenere l’identità e la qualità delle produzioni locali.

Tutelare al massimo il ’ made in Italy ’. Il consiglio comunale nella seduta di giovedì 26 febbraio ha approvato all’unanimità la risoluzione, proposta da Michael Santi, della lista civica Idee in marcia per Persiceto e frazioni, sulla revisione della disciplina sull’ origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari. Hanno votato a favore i gruppi di Idee in Marcia per Persiceto e frazioni, di centrosinistra, e la maggioranza di Impegno Comune e Lega Nord, coprendo quindi tutto l’arco del consiglio comunale persicetano. Nella risoluzione presentata dal centrosinistra, proponente Michael Santi, segretario del Partito Democratico di Persiceto, si impegna la giunta comunale a promuovere le iniziative per attivare la procedura di modifica dell’articolo 60 del regolamento comunitario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Risoluzione bipartisan in consiglio per la difesa del ’made in Italy’ Leggi anche: Iran, la senatrice Craxi: "Approvazione bipartisan della mia risoluzione, ma preoccupa inclinazione del M5s" Il M5s è l'unico partito a non firmare la risoluzione bipartisan per l'IranLa commissione Esteri e Difesa vota unitariamente il testo per sostenere il popolo iraniano. Una selezione di notizie su Risoluzione bipartisan. Temi più discussi: Risoluzione bipartisan in consiglio per la difesa del ’made in Italy’; USA, attacco all’Iran senza l’autorizzazione del Congresso; Montagna, lettera degli esclusi: Criteri assurdi, stop al taglio. Acquaroli in missione a Roma; Media: Colpita l’assemblea che stava eleggendo il successore di Khamenei. Trump: L’Iran ora vuole trattare ma è troppo tardi!. Legge sul consenso, approvata in Aula una risoluzioneCon 25 voti a favore e otto astensioni (FdI, Lega VdA, La Renaissance, AdC), il Consiglio ha approvato una risoluzione depositata dal gruppo Alleanza Verdi e Sinistra (ed emendata in accordo con ... ansa.it Votata in Consiglio risoluzione su comunità terapeutiche. Al via revisione tariffeLa risoluzione impegna infatti la Giunta a costituire un gruppo di lavoro per valutare l'offerta dei servizi e aggiornarla ai bisogni; aggiornare le tariffe al fine di sostenere i costi; e, ultimo ma ... quotidianosanita.it IL SENATO USA BOCCIA I LIMITI AI POTERI DI GUERRA DI TRUMP, LA GUERRA IN IRAN POTREBBE ALLUNGARSI Con 53 voti contrari, la risoluzione bipartisan non passa. Documenti interni del Pentagono rivelano che il conflitto potrebbe durare almeno - facebook.com facebook