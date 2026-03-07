Rischio Listeria richiamato lotto di provolone senza lattosio a fette

Il marchio Consilia ha annunciato il richiamo di un lotto di Provolone senza lattosio a fette, leggermente piccante. La decisione è stata presa a seguito di un possibile rischio microbiologico legato alla presenza di Listeria monocytogenes. Il prodotto interessato è stato distribuito sul mercato e il richiamo riguarda esclusivamente quel lotto specifico. Non sono state segnalate altre confezioni o varianti del prodotto.

Nuova allerta alimentare per rischio microbiologico: il marchio Consilia ha comunicato il richiamo alimentare di un lotto di Provolone leggermente piccante senza lattosio a causa della possibile presenza di Listeria monocytogenes. L’avvertenza per i consumatori è tassativa: non consumare il prodotto dal momento che la Listeria può causare gravi tossinfezioni alimentari. Richiamo di provolone Consilia a fette. La confezione di provolone può essere riportata nel punto vendita di acquisto e l’esercente provvederà al rimborso o a un cambio alla pari. Qui di seguito i dettagli del prodotto e del lotto interessati per procedere alla verifica: marchio – Consilia;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Rischio Listeria, richiamato lotto di provolone senza lattosio a fette Leggi anche: Richiamo di provolone Consilia a fette per possibile presenza di Listeria, richiamato un lotto Richiamato provolone Consilia per possibile presenza di Listeria: il lotto interessatoIl marchio Consilia ha richiamato un lotto di provolone leggermente piccante senza lattosio per possibile presenza di Listeria monocytogenes. Una selezione di notizie su Rischio Listeria. Temi più discussi: Richiamo di provolone Consilia a fette per possibile presenza di Listeria, richiamato un lotto; Richiamo immediato di formaggi per rischio listeria: i prodotti coinvolti; Rischio listeria, richiamato Gorgonzola Dop dolce dai supermercati; Allerta listeria nel Gorgonzola DOP: il lotto richiamato e tutti i rischi. Richiamo di provolone Consilia a fette per possibile presenza di Listeria, richiamato un lottoProvolone richiamato per possibile Listeria: qual è il lotto, quali sono i rischi e cosa fare in caso di acquisto e/o consumo ... virgilio.it Rischio Listeria: richiamato provolone senza lattosio ConsiliaRichiamato un lotto di provolone senza lattosio a fette Consilia per la possibile presenza di Listeria monocytogenes ... ilfattoalimentare.it Nuovo richiamo alimentare per prodotti e lotti a rischio contamimazione da listeria - facebook.com facebook