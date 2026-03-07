Risate & Canzoni | omaggio a Peppino di Capri anima il weekend di Summonte

The Voice Generations, le pagelle: il primo bacio di Arisa (5), Hunt e Clementino mariachi (4), Bertè romantica?! (8) Max Cimino e Adelson Nutini tra comicità e musica: questa sera l’evento gratuito presso il Centro Congressi Don A. De Simone Questa sera, sabato 7 marzo 2026, alle ore 19:30, Summonte si prepara ad accogliere una serata di grande spettacolo.Il Centro Congressi Don A. De Simone di Via Piana ospiterà Risate & Canzoni – Tributo a Peppino di Capri, uno spettacolo che fonde comicità e musica in omaggio a una delle icone più amate della canzone italiana.L’ingresso è libero e aperto a tutti. L’evento si inserisce nel ricco... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Domani a partire dalle ore 19,30, nell' ambito della rassegna "Summonte il...

