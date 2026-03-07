Riprendono le operazioni all' aeroporto di Dubai

L'aeroporto di Dubai ha comunicato che le operazioni sono state riprese parzialmente dopo una sospensione di breve durata questa mattina. La decisione arriva pochi minuti dopo la sospensione temporanea delle attività aeroportuali. La ripresa delle operazioni si è verificata senza ulteriori dettagli sulla durata o le cause. Nessuna informazione è stata rilasciata riguardo a eventuali disagi o conseguenze.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano.