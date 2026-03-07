Rimonta rossonera verso lo Scudetto | il missile di Seedorf firma il derby del 2004

Nel 2004, il Milan ha affrontato l'Inter in un derby deciso da una rimonta e da un gol di Seedorf. La partita si è conclusa con il Milan che ha ribaltato il risultato, portandosi a casa la vittoria. Questo episodio resta uno dei momenti più ricordati di quella stagione e viene spesso ricordato per il gol decisivo di Seedorf.

Sale la febbre per il derby. Mancano pochissime ore alla stracittadina valida per la 28^ giornata di Serie A tra il Milan di Massimiliano Allegri secondo e l'Inter di Cristian Chivu prima a +10. La partita di domenica potrebbe risultare decisiva per la vittoria finale del campionato, proprio come accadde nel 2004. Riviviamo insieme l'incredibile rimonta rossonera firmata dal missile di Clarence Seedorf. (fonte: acmilan.com) "Importante certamente, decisivo dipende. Il prossimo Derby è comunque uno di quelli che può spostare e indirizzare. Come ha inciso nel 200304, sempre Milan-Inter e sempre nel girone di ritorno. Lo riviviamo insieme grazie al nostro Time Machine.