Un lettore di Valcava ha scritto venerdì per segnalare un episodio di rifiuti abbandonati al Linzone. Nell'appello, ha chiesto di rispettare di più la montagna e l'ambiente naturale. La sua richiesta si rivolge a chi frequenta l’area, invitando a comportamenti più responsabili. La segnalazione evidenzia la presenza di rifiuti lasciati in un luogo di valore ambientale.

“Serve più rispetto per il Linzone, e più in generale per la montagna”. Questo l'appello lanciato dal nostro lettore Oliviero che nella giornata di venerdì ci ha scritto da Valcava per segnalarci un fatto spiacevole. Nei giorni scorsi alcuni dei tanti escursionisti che hanno raggiunto il terrazzo della Lombardia, hanno abbandonato dei rifiuti nel piazzale della Croce. Soprattutto scarti organici come frutta, ma anche qualche sacchetto e fazzoletto (vedi foto). Un comportamento forse tenuto da poche persone, ma comunque criticabile e “degno” di una segnalazione per evitare che possa ripetersi. Il Monte Linzone, lo ricordiamo, si trova a circa 1. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

"Rifiuti dispersi dopo la raccolta, serve più attenzione e rispetto": la protesta di un lettoreScrive un lettore: "Giovedì alle 9:20 in via Cavalli 1330, a Santa Maria Nuova, durante la raccolta della plastica, diversi rifiuti sono caduti dal...

Una montagna di rifiuti davanti al condominio (e ci sono anche due materassi)Una foto scattata nella mattinata di domenica 4 gennaio e condivisa sui social (sul gruppo Facebook “Sei di Monza se…”) e che mostra l’immagine...

Contenuti e approfondimenti su Rifiuti lasciati.

Argomenti discussi: Rifiuti lasciati al Linzone: Più rispetto per la montagna :: Segnalazione a Lecco; La realtà fuori dalla teoria :: Segnalazione a Lecco.

Rifiuti lasciati al Linzone: Più rispetto per la montagnaServe più rispetto per il Linzone, e più in generale per la montagna. Questo l'appello lanciato dal nostro lettore Oliviero che nella giornata di venerdì ci ha scritto da Valcava per segnalarci un f ... leccotoday.it