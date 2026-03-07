Riconoscimento dalla Cina | docente di Unipa nel comitato accademico della Xidian University

Un docente dell'Università degli Studi di Palermo è stato inserito nel comitato accademico della Xidian University in Cina, ricevendo così un riconoscimento internazionale nel campo della ricerca ingegneristica. La nomina è stata annunciata ufficialmente dall'ateneo siciliano, che evidenzia la collaborazione tra le due università e il ruolo del docente in un progetto di scambio accademico.

Un riconoscimento internazionale per l'Università degli Studi di Palermo arriva dal mondo della ricerca ingegneristica. Antonina Pirrotta, docente di Scienza delle Costruzioni al dipartimento di Ingegneria e direttrice della Scuola di Dottorato dell'Università degli Studi di Palermo, è stata nominata membro dell'Academic Committee del Joint Laboratory of International Cooperation on Structural Mechanics of Composite Materials for Electronic Devices della Xidian University per il triennio 2025-2028. L'annuncio della nomina è avvenuto in occasione del seminario dal titolo "Fractional Calculus in Engineering Applications", organizzato su invito della professoressa Juan Ma.