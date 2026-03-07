Resa incondizionata L’ombra dell’invasione di terra sull’Iran

Nella notte tra ieri e oggi, le forze statunitensi e israeliane hanno condotto un attacco aereo che ha durato cinque ore, colpendo l’area metropolitana di Teheran. L’azione militare ha interessato diverse zone della città, senza specificare al momento eventuali vittime o danni. L’attacco rappresenta un’escalation significativa nelle tensioni nella regione.

Il prezzo del gas L'ultimatum di Trump: «Poi, sceglieremo noi la leadership». Monta l'ipotesi dell'arrivo nel Golfo dei parà statunitensi L'altra notte, per cinque ore di fila le forze statunitensi e israeliane hanno bombardato l'area metropolitana di Teheran. Gli armamenti pesanti e bombardieri strategici B-2 hanno distrutto i centri nevralgici dello Stato. Il rumore di continue esplosioni si è sentito da tutte le parti della capitale di 14 milioni di abitanti. Il comando centrale statunitense Centcom ha... Il presidente statunitense Donald Trump chiede la resa incondizionata dell'Iran"Non ci sarà mai un accordo con l'Iran, ma solo una RESA INCONDIZIONATA! A quel punto, dopo la scelta di uno o più leader FORMIDABILI E ACCETTABILI,...