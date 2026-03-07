Remigrazione e contromanifestazioni anti-fasciste centinaia di persone nelle piazze di Prato FOTO

Tre manifestazioni, centinaia e centinaia di persone, un “cambio in corsa” deciso per motivi di ordine pubblico, polemiche che promettono di trascinarsi per giorni. È il bilancio di un sabato sicuramente sui generis per Prato, con l'iniziativa di Remigrazione e Riconquista che alla fine si è tenuta in piazza Ciardi, e non in piazza Europa come inizialmente indicato a seguito del presidio effettuato dai Sudd Cobas insieme ad alcuni lavoratori stranieri già alla vigilia dell'evento. Non si sono se non altro registrati problemi di ordine pubblico. La giornata si era aperta con la commemorazione dei cittadini pratesi deportati nei lager dai nazifascisti in seguito agli scioperi del 7 marzo 1944, alla quale hanno preso parte le autorità cittadine e numerosi esponenti politici del Partito Democratico. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Remigrazione, alta tensione a Prato: raduno anti-migranti e 2 contromanifestazioni in centroMomenti di agitazione che sono arrivati in una giornata carica di significato per la città.

Alta tensione a Prato per il presidio per la remigrazione, nessun incidenteAllo slogan 'Italia, nazione, remigrazione' e sventolando il tricolore alcune centinaia di persone stanno manifestando a Prato per l'iniziativa organizzata dal Comitato Remigrazione e conquista, che h ... ansa.it

Prato, due manifestazioni antifa contro l'iniziativa di estrema destra a favore della 'Remigrazione'C'è tensione ma le due fazioni non vengono mai in contatto, la manifestazione guidata da CasaPound si è dovuta spostare dopo l'occupazione dello spazio da parte di Sudd Cobas ... msn.com