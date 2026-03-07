Regione per l’acqua pubblica l’opposizione | Mastella adotti scelte coerenti anche su Sannio Acque

L’opposizione invita il presidente della regione a mantenere coerenza nelle scelte riguardanti Sannio Acque, evidenziando che la Giunta Regionale ha approvato una delibera condivisa da tutti i partiti. La discussione si concentra sulla gestione dell’acqua pubblica e sulle decisioni adottate dall’amministrazione regionale in merito alla società. Nessun altro dettaglio o commento viene fornito in questa prima parte.

Tempo di lettura: 2 minuti La decisione della Giunta Regionale, condivisa da tutti i partiti della coalizione, di bloccare la procedura per la selezione del socio privato come gestore del sistema acquedottistico della rete di adduzione primaria di interesse regionale, rappresenta un autentico segnale di svolta: con scelte amministrative nette e trasparenti si afferma con convinzione il principio che l’acqua è e deve rimanere un bene pubblico primario. Ora anche nel Sannio devono fare seguito decisioni coerenti: noi ci siamo battuti in Consiglio Comunale contro la costituzione della società Sannio Acque e a favore di un modello interamente pubblico di gestione dell’acqua, in linea con le iniziative animate dalle associazioni e dai comitati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

