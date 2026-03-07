Regione Liguria il 63,4% dei dipendenti è donna Bucci | Le pari opportunità sono fondamentali

In Liguria, il 63,4% dei dipendenti pubblici sono donne. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Regione ha evidenziato l'importanza del ruolo femminile all’interno dell’amministrazione pubblica. Il sindaco ha dichiarato che le pari opportunità sono un elemento essenziale per il funzionamento dell’ente. La percentuale di donne impiegate rappresenta una delle quote più alte tra le regioni italiane.

Il 63,4% dei dipendenti della Regione Liguria è donna. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Regione ci tiene a sottolineare il ruolo femminile all'interno dell'amministrazione pubblica. Un dato simile a quello annunciato in queste ore dalla sindaca Silvia Salis, dove viene sottolineato come il 65% dei dipendenti di palazzo Tursi sia donna. "Le aziende che puntano su una forte presenza femminile sono più innovative e competitive – dichiara il presidente della Regione Liguria Marco Bucci -. Per questo siamo ancora più orgogliosi di poter dire che le donne costituiscono oltre il 60% dei dipendenti della nostra amministrazione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

