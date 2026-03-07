Regione Campania stop all’ingresso dei privati nella gestione dell’acqua

La giunta regionale della Campania, guidata da Roberto Fico, ha deciso di bloccare il progetto di gestione dell’acqua che prevedeva la partecipazione di privati. La decisione riguarda l’interruzione dell’iniziativa avviata durante la precedente legislatura sotto la guida dell’ex presidente della Regione Vincenzo De Luca. La misura si applica a tutte le attività di gestione dell’acqua nella regione.

La giunta regionale della Campania guidata da Roberto Fico ha deciso di fermare il progetto di gestione pubblico-privata dell’acqua avviato nella precedente legislatura sotto la guida dell’ex presidente della Regione Vincenzo De Luca. L’esecutivo ha infatti disposto il ritiro, in autotutela, della procedura di gara per la selezione del socio privato della Grandi Reti Idriche Campane (Gric), la società per azioni costituita lo scorso anno con l’obiettivo di gestire le principali infrastrutture idriche regionali, tra cui l’Acquedotto campano occidentale e il nuovo invaso di Campolattaro. Il progetto elaborato dalla precedente amministrazione prevedeva l’ingresso di un partner privato con una quota del 49% del capitale della società, mentre la maggioranza sarebbe rimasta in mano pubblica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Stop ai privati nella gestione dell’acqua in Campania, Cittadinanzattiva esultaAngela Marcarelli, Coordinatrice della Rete Consumatori di Cittadinanzattiva Campania APS, si ritiene pienamente soddisfatta per la storica decisione...

Fico: “Gestione dell’acqua deve rimane pubblica, stop ai privati”“Bisognerà muoversi, lavorare e monitorare molto bene quello che succede da un punto di vista internazionale, perché l’aumento dell’energia già...

