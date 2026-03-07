Referendum sulla giustizia il comitato per il No incontra i cittadini a Longiano

Il coordinamento del comitato per il No del Rubicone promuove un incontro pubblico dedicato al referendum costituzionale confermativo del 2026. L'iniziativa, aperta alla cittadinanza, si terrà giovedì 12 marzo, alle ore 20,45, presso la sala dell'Arengo del Castello Malatestiano di Longiano. Al centro della serata il confronto sulle norme in materia di ordinamento giurisdizionale e sull'istituzione della Corte disciplinare, temi al centro della consultazione referendaria. Interverranno Maria Giorgini, segretaria generale Cgil Forlì Cesena, e lo storico Davide Conti, che proporranno una riflessione sui contenuti della riforma e sulle sue possibili conseguenze per l'assetto istituzionale del Paese.